Погода на субботу: В Баку ожидается туман
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 14 марта.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Однако ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью +2…+5 °C, днём +8…+13 °C. Атмосферное давление - 768 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 75–80 %, днём 55–60 %.
В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах местами пройдут дожди, в горных районах ожидается снег.
Временами будет туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью +2…+6 °C, днём +9…+14 °C; в горах ночью -5…–10 °C, днём от -3 °C до +2 °C.