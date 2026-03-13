Погода на субботу: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 14 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью +2…+5 °C, днём +8…+13 °C. Атмосферное давление - 768 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 75–80 %, днём 55–60 %.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах местами пройдут дожди, в горных районах ожидается снег.

Временами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью +2…+6 °C, днём +9…+14 °C; в горах ночью -5…–10 °C, днём от -3 °C до +2 °C.