Война с Ираном вступает в «решающую фазу» - министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что война с Тегераном вступает в «решающую фазу».

Он высоко оценил удары США по объектам, которые Вашингтон назвал военными целями в центре экспорта нефти Ирана - на острове Харг.

«Глобальная и региональная борьба против Ирана, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обостряется и вступает в решающую фазу, которая продлится столько, сколько потребуется», - сказал Кац высшему военному командованию в телеобращении.

Источник: France 24