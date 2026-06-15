США объявили о заключении мирного соглашения с Ираном, Тегеран пока не подтвердил

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявили о достижении мирного соглашения между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой Иран.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на американские СМИ.

«Сделка с Исламской Республикой Иран полностью завершена», — заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Он также распорядился об открытии Ормузского пролива и немедленном снятии военно-морской блокады США с иранского побережья.

По словам Шахбаза Шарифа, выступавшего в роли посредника, достигнута договорённость о «немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан». Подписание документа намечено на пятницу; до этого момента, как уточнил пакистанский премьер, пройдут «предварительные консультации».

При этом иранская сторона на момент публикации официально не подтвердила сообщения о заключении соглашения.

Ранее Вашингтон и Тегеран давали заметно различающиеся трактовки проекта сделки, в частности по вопросу разморозки иранских активов.

Соглашение призвано завершить войну, начавшуюся 28 февраля и сопровождавшуюся ударами США и Израиля по территории Ирана. Достигнутое в апреле перемирие неоднократно нарушалось из-за спора вокруг Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии, через которую до войны проходило около 20% мировых поставок нефти.

Ситуацию дополнительно осложняют продолжающиеся удары Израиля по пригородам Бейрута, что ставит под вопрос устойчивость объявленных договорённостей.