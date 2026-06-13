ФИФА попросила сборную Египта поменять форму перед чемпионатом мира

Международная федерация футбола (ФИФА) попросила сборную Египта убрать звезды с игровой формы перед стартовым матчем на чемпионате мира.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Майки Джуниор.

Семь звезд на форме команды над логотипом Федерации футбола Египта означают семь побед в Кубке африканских наций. По правилам ФИФА звезды над эмблемой показывают количество трофеев сборной на чемпионатах мира. ФИФА также потребовала заменить золотой цвет, который используется для нанесения фамилий игроков и их номеров.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Египта 15 июня сыграет с командой Бельгии. На предварительном этапе египтяне также встретятся с иранцами и новозеландцами.

Источник: ТАСС