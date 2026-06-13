ЧМ-2026: четыре матча состоятся в ближайшие часы

На чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, состоятся еще четыре матча группового этапа.

Во втором матче группы B сборная Катара встретится со Швейцарией. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В группе C матч между сборными Бразилии и Марокко стартует в 02:00, а встреча Гаити-Шотландия - в 05:00.

Матч группы D между Австралией и Турцией начнется в 08:00 по Баку.

ЧМ-2026

13 июня

Группа B

1-й тур

23:00. Катар-Швейцария

Главный судья: Саид Мартинес (Гондурас)

Стадион San Francisco Bay Area

14 июня

Группа C

1-й тур

02:00. Бразилия-Марокко

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Стадион Нью-Йорк/Нью-Джерси

05:00. Гаити-Шотландия

Главный судья: Мустафа Горбал (Алжир)

Стадион Бостона

Группа D

1-й тур

08:00. Австралия-Турция

Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Стадион BC Place Vancouver

Напомним, чемпионат мира завершится 19 июля.

Источник: Report