ЧМ-2026: четыре матча состоятся в ближайшие часы
На чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, состоятся еще четыре матча группового этапа.
Во втором матче группы B сборная Катара встретится со Швейцарией. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.
В группе C матч между сборными Бразилии и Марокко стартует в 02:00, а встреча Гаити-Шотландия - в 05:00.
Матч группы D между Австралией и Турцией начнется в 08:00 по Баку.
ЧМ-2026
13 июня
Группа B
1-й тур
23:00. Катар-Швейцария
Главный судья: Саид Мартинес (Гондурас)
Стадион San Francisco Bay Area
14 июня
Группа C
1-й тур
02:00. Бразилия-Марокко
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Стадион Нью-Йорк/Нью-Джерси
05:00. Гаити-Шотландия
Главный судья: Мустафа Горбал (Алжир)
Стадион Бостона
Группа D
1-й тур
08:00. Австралия-Турция
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
Стадион BC Place Vancouver
Напомним, чемпионат мира завершится 19 июля.
Источник: Report