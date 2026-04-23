Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

В социальных сетях распространились утверждения о возможном сносе исторической бани «Фантазия», построенной в 1896 году на пересечении улиц Диляры Алиевой и Ислама Сафарли в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, данные слухи стали предметом бурных обсуждений. В связи с этим был направлен запрос в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. В ведомстве в ответ на запрос заявили, что утверждения о сносе бани не соответствуют действительности:

«Данная баня является историческим памятником и на данный момент находится в частной собственности. Историческое здание нуждается в реставрации и консервации, однако о его сносе не может быть и речи. Контроль над охраной объекта осуществляется Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия».

Отметим, что баня «Фантазия» была построена в 1896 году и считается одной из первых бань европейского типа в Баку. Здание также стало одним из первых коммерческих объектов города, к которому была подведена электрическая сеть. Сданная в эксплуатацию 13 января 1897 года, баня функционировала до 2010 года. С того же года она охраняется государством как памятник истории и культуры местного значения. С 2012 года объект остается неиспользуемым. В том же году здесь снималась одна из сцен фильма «Не бойся, я с тобой! 1919».

Напомним, что в 2022 году собственник оградил территорию с целью сноса здания и проведения новых строительных работ. Однако благодаря вмешательству общественности и Союза архитекторов Азербайджана снос был предотвращен, ограждения демонтированы и приняты соответствующие меры.