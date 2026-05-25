С какими жалобами чаще всего обращались к медикам участники WUF13?

В рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) от участников мероприятия в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило в общей сложности 52 обращения.

Согласно информации, из числа лиц, обратившихся к бригадам скорой помощи, дежурившим на территории проведения сессии и в других отведенных местах, 10 человек были эвакуированы (госпитализированы) в различные медицинские учреждения. Из них 1 человеку медицинская помощь была оказана в Клиническом медицинском центре, 1 - в Центральной больнице нефтяников, 2 - в больнице модульного типа «Магомади» при Сабунчинском медицинском центре, а 6 гражданам - в «Ени Клинике» (Yeni Klinika). Остальным обратившимся амбулаторная медицинская помощь была оказана на месте.

В дни проведения мероприятия были зарегистрированы обращения преимущественно от граждан таких стран, как Азербайджан, Кения, Италия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия, Намибия, Эфиопия, Сербия, Зимбабве, Босния и Герцеговина.

Жалобы обратившихся в основном были связаны с острыми респираторными заболеваниями, головной болью и артериальной гипертензией.

Напомним, что в связи с мероприятием на различных участках было задействовано 37 автомобилей скорой медицинской помощи, а в общей сложности 93 бригады скорой помощи работали непрерывно в усиленном режиме на территории проведения форума и в отведенных отелях.

Отметим, что в дни проведения форума сотрудники ТƏВİВ в круглосуточном режиме координировали деятельность бригад скорой медицинской помощи из Главного операционного центра.