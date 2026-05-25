Кобахидзе заявил о расширении энергетических договоренностей с Азербайджаном

«Мы подошли к переговорам с азербайджанской стороной не как к стандартному диалогу между двумя государствами, а как к дружескому разговору об общих интересах, и везде у нас созданы идеальные условия, при этом в равной степени учтены интересы обеих сторон — это касается как импорта и транзита газа и электроэнергии, так и эксплуатации трубопровода Баку–Тбилиси–Супса», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в Администрации правительства.

По его словам, из-за приостановки работы трубопровода Баку–Тбилиси–Супса государство теряло десятки миллионов лари потенциальных доходов, а после возобновления его эксплуатации соответствующие поступления будут направляться в государственный бюджет.

«В целом могу сказать, что те гарантии по объёмам, которые у нас были, были увеличены. То есть общий объём гарантий в целом увеличился. Вы знаете, что у нас есть три основных направления соглашений, в том числе гарантированный газ с месторождения Шах-Дениз и ещё два дополнительных соглашения. В сумме гарантия по объёмам увеличена. То есть мы получили больше гарантий, чем имели ранее, на основе подписанных соглашений.

В целом это был наш подход, который мы обсудили с азербайджанскими друзьями: мы подошли к переговорам не как к стандартному межгосударственному диалогу, а как к обычному дружескому разговору об общих интересах. Мы нашли оптимальные решения по всем вопросам — это касается как импорта и транзита газа, так и импорта и транзита электроэнергии, где у нас также идеальные условия и где в равной степени учтены интересы обеих сторон.

Что касается Баку–Тбилиси–Супса, вы знаете, что в течение трёх лет трубопровод вообще не функционировал, и государство теряло десятки миллионов лари потенциальных доходов. Теперь его работа будет восстановлена, и соответствующие доходы поступят в государственный бюджет», — отметил премьер-министр.

Источник: Грузия онлайн