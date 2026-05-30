Ален Симонян призвал к мирному сосуществованию и развитию торговли с Азербайджаном - ВИДЕО

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян выступил за нормализацию отношений между Ереваном и Баку, подчеркнув необходимость перехода от военного противостояния к экономическому и социальному взаимодействию.

В своем заявлении спикер армянского парламента отметил, что обе страны должны стремиться к совместному проживанию в регионе, развитию торговых связей и ведению конструктивного диалога. Симонян подчеркнул важность поиска общих интересов, которые станут альтернативой войне. По его словам, основой будущих взаимоотношений должен стать отказ от агрессии в пользу сотрудничества, что позволит обеспечить стабильность и процветание обеих республик.

