В штате Борно на северо-востоке Нигерии зафиксирована масштабная вспышка холеры, приведшая к серьезному кризису в системе здравоохранения региона. Согласно данным Министерства здравоохранения Нигерии, в течение мая выявлено более 3000 заболевших, из которых 37 случаев закончились летальным исходом.

Основной удар стихии пришелся на столицу штата, город Майдугури, где зарегистрировано более 2000 случаев заражения. В соседнем округе Джере число заболевших превысило 1000 человек. Всего вспышка затронула 36 округов штата. Исполнительный секретарь Агентства по управлению системой медицинского страхования штата Борно (BOSCHMA) Салех Абба Каза сообщил, что показатель летальности на данный момент составляет 1%, что создает критическую нагрузку на местную медицинскую инфраструктуру.

Главной причиной распространения заболевания эксперты называют неудовлетворительную санитарную обстановку. Для локализации эпидемии власти призывают к немедленному усилению мер по очистке водопроводной воды и водохранилищ, а также к обеспечению правильной утилизации отходов. Ситуация требует экстренных коллективных действий для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в густонаселенных районах.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в
