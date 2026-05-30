В Бразилии расследуют случай с подозрением на лихорадку Эбола

Органы здравоохранения штата Сан-Паулу начали расследование в связи с выявлением пациента, симптомы которого могут указывать на заражение вирусом Эбола.

По информации местных властей, мужчина недавно вернулся в Бразилию из Демократической Республики Конго, где в настоящее время зафиксирована вспышка этого заболевания. После поездки у него поднялась высокая температура, что стало поводом для немедленного медицинского вмешательства.

В официальном заявлении властей штата говорится, что пациент помещен в режим строгой изоляции в специализированную инфекционную больницу. Медицинский персонал ведет постоянное наблюдение за его состоянием и ожидает результатов лабораторных тестов для подтверждения или опровержения диагноза.