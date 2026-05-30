Легкоатлетки Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате малых стран

Сборная Азербайджана успешно выступила на чемпионате малых стран Европы по легкой атлетике, прошедшем на стадионе "Луи II" в Монако. В соревнованиях, организованных под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации, приняли участие около 300 спортсменов из 17 государств.

Азербайджанские атлеты пополнили копилку сборной наградами различного достоинства. Ламия Велиева завоевала серебряную медаль в беге на дистанции 100 метров, показав результат 11,91 секунды. В беге на 400 метров отличилась Илаха Гулиева: ее результат 54,64 секунды не только принес ей бронзовую награду, но и стал новым национальным рекордом Азербайджана.

Еще одну бронзу в копилку команды внесла Сакина Гаджизаде в соревнованиях по толканию ядра с результатом 12,78 метра. Успех закрепила женская сборная в составе Ламии Велиевой, Илахи Гулиевой, Сафии Каримовой и Фариды Рзаевой, заняв третье место в шведской эстафете. Таким образом, азербайджанская команда завершила международный турнир с четырьмя медалями и обновленным рекордом страны.