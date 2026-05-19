Энергетика, логистика и Южный Кавказ: почему партнерство Баку и Тбилиси важно и для Армении?

Фарида Багирова17:30 - Сегодня
В условиях мирового энергетического кризиса Азербайджан продолжает играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Грузии - накануне Баку и Тбилиси закрепили стратегическое партнерство новым пакетом соглашений.

18 мая при участии президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Кобахидзе между правительствами Азербайджана и Грузии были подписаны следующие документы:

- Соглашение о поставках природного газа в Грузию, продолжении транзитных договоренностей для дополнительных поставок азербайджанского природного газа на международные рынки, 

- Соглашение о поставках электроэнергии в Грузию и транзите электроэнергии в Турцию через территорию Грузии, 

- Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турцией (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Этот документ подтвердил окончательный прием и завершение работ по модернизации в рамках проекта БТК. Также он оформил передачу соответствующей железнодорожной инфраструктуры совместному предприятию ООО BTKI Railways для контроля над управлением железнодорожной линией, что является важным шагом в укреплении региональной связности.

По сообщению Министерства экономики Азербайджана, для реализации подписанных соглашений государственные энергетические компании обеих стран подписали Основные условия, определяющие ключевые коммерческие параметры будущих контрактов, которые должны быть заключены не позднее 15 октября 2026 года.

Кроме того, между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), ООО SOCAR Midstream Operations (SMO) и Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) подписаны Основные условия по Операционному соглашению, определяющему условия эксплуатации грузинского участка Западного маршрутного экспортного трубопровода, включая нефтяной терминал Супса и связанную с ним инфраструктуру.

Отдельного внимания заслуживает договоренность сторон возобновить с 26 мая ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение по одному из самых востребованных туристических маршрутов региона – Баку-Тбилиси-Баку.

Заключенные соглашения важны не только с точки зрения расширения азербайджано-грузинского сотрудничества в сферах экономики, энергетики и транспортной связности. Эксперты отмечают, что стабильная энергетическая политика Азербайджана в регионе способствует экономической устойчивости не только Грузии, но и Армении. Торговля между Азербайджаном и Арменией осуществляется через Грузию, и нынешняя стабильность цен на армянском внутреннем рынке преимущественно связана с региональными энергетическими и логистическими процессами, в которых ключевую роль играет Баку. 

Иными словами, энергетическая и транспортная инфраструктура, выстроенная Баку, начинает играть стабилизирующую роль и для армянского рынка. К настоящему времени в Армению из Азербайджана экспортировано более 9 тыс. тонн дизтоплива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95. В целом, по данным Госкомтаможни, в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в Армению товаров на сумму $9,646 млн. Эти показатели свидетельствуют о том, что формирующаяся региональная энергетическая и логистическая архитектура уже оказывает практическое влияние на экономическую ситуацию в Армении, включая стабильность внутреннего топливного рынка и устойчивость поставок.

Таким образом, подписанные Баку и Тбилиси документы важны не только с точки зрения расширения двустороннего взаимодействия, но и в контексте формирования новой региональной архитектуры сотрудничества на Южном Кавказе. Азербайджан и Грузия на протяжении многих лет демонстрируют динамичное развитие отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и стратегическом партнерстве, а двусторонняя повестка охватывает практически все ключевые направления - от политики и экономики до энергетики, транспорта, логистики и инвестиций.

Особую роль в укреплении связей играют взаимные визиты на высшем уровне. В этом контексте государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию в апреле текущего года стал важным политическим сигналом, подтвердившим стремление сторон к дальнейшему углублению сотрудничества.

Экономическое взаимодействие Баку и Тбилиси сегодня развивается по нарастающей. Как отмечал президент Ильхам Алиев в ходе визита в Тбилиси, в 2024 году товарооборот между двумя странами превысил 800 млн долларов, а сохраняющаяся динамика роста позволяет рассчитывать на достижение отметки в 1 млрд долларов уже в ближайшей перспективе. Азербайджан остается одним из крупнейших инвесторов в грузинскую экономику - объем вложений достиг 3,7 млрд долларов. При этом стороны обсуждают не только новые совместные проекты, но и возможность выхода с инвестициями на рынки третьих стран.

Ключевой составляющей стратегического партнерства остается энергетика. Именно через территорию Грузии азербайджанские нефть и газ поступают на мировые рынки, а созданная Баку и Тбилиси инфраструктура уже давно приобрела значение для огромного географического пространства. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, а также формирующиеся на их основе транспортные маршруты стали фундаментом региональной энергетической и логистической безопасности.

Сегодня особое значение приобретает Средний коридор, проходящий через Азербайджан и Грузию. На фоне глобальных геополитических изменений именно Южный Кавказ постепенно превращается в один из ключевых узлов евразийской транспортной архитектуры, соединяющей Азию и Европу.

В этом контексте особое внимание привлекает заявление президента Ильхама Алиева о том, что на Южном Кавказе складывается совершенно новая ситуация. По словам главы государства, регион, который еще недавно ассоциировался с конфликтами и нестабильностью, сегодня становится пространством мира, безопасности и сотрудничества.

Схожей позиции придерживаются и в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивает, что Азербайджан и Грузия уже неоднократно доказали свою роль надежных и ответственных партнеров в реализации международных энергетических и транспортных проектов. По его словам, развитие транспортной и логистической инфраструктуры приобретает для обеих стран стратегическое значение, а сотрудничество государств Южного Кавказа открывает новые возможности для всего региона.

Именно поэтому новые соглашения выходят далеко за рамки двусторонней повестки. Сегодня речь идет о формировании нового центра региональной устойчивости, где энергетика, логистика и транспорт становятся не только экономическими инструментами, но и основой долгосрочной стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. И ключевую роль в формировании этой новой региональной архитектуры играют Баку и Тбилиси.

