Армения перед выбором: мир или новая эскалация после июньских выборов

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В преддверии парламентских выборов в Армения политическая риторика заметно обостряется.

Заявления премьер-министра Никола Пашинян о «партиях войны» и риске конфликта уже осенью — не просто предвыборная полемика, а сигнал о глубоком внутреннем расколе в армянском обществе и элитах. Итоги голосования могут определить не только конфигурацию власти, но и траекторию безопасности страны на ближайшие годы.

Политика на грани: риторика как индикатор кризиса

Резкие заявления Пашиняна в ходе брифинга стали одним из самых жестких сигналов за последнее время. Они отражают главный тренд армянской политики последних лет — жесткую поляризацию между сторонниками мирной повестки и реваншистскими настроениями. По сути, премьер обозначил главный конфликт кампании: противостояние между сторонниками мирной повестки и силами, готовыми к ее пересмотру. После событий последних лет вопрос войны и мира перестал быть абстрактной темой и стал центральной осью политической борьбы.

С одной стороны — действующая власть, пытающаяся продвигать прагматичную стратегию: нормализацию отношений с соседями, снижение уровня конфронтации и переход к экономическому развитию. С другой — оппозиционные силы, для которых уступки воспринимаются как поражение, а компромисс — как угроза национальной идентичности.

Такое обострение риторики свидетельствует не только о предвыборной борьбе, но и о глубинном кризисе стратегического выбора. Вопрос «война или мир» вновь становится центральным элементом внутренней политики.

Попробуем рассмотреть возможные сценарии развития ситуации

Сценарий 1: Сохранение власти Пашиняна

Наиболее вероятным на текущий момент выглядит сценарий, при котором действующая команда удерживает контроль над парламентом. Несмотря на критику, Пашинян сохраняет несколько ключевых преимуществ, заключающихся в контроле над государственными институтами, поддержке части общества, уставшего от конфликтов, и имидже политика, способного вести переговоры.

В этом случае курс на мирную повестку, пусть и с трудностями, будет продолжен. Однако даже при победе Пашиняну придется учитывать давление радикальной оппозиции, что ограничит пространство для маневра.

При таком развитии событий страна, скорее всего, останется в состоянии хрупкой стабильности: без резких внешнеполитических шагов, но с сохраняющейся внутренней напряженностью.

Риск: рост внутренней нестабильности и уличной активности оппозиции.

Сценарий 2: Усиление оппозиции без смены власти

Более реалистичным выглядит промежуточный вариант: оппозиция значительно укрепляет позиции в парламенте, но не формирует правительство.

Это приведет к блокированию инициатив власти, усилению агрессивной риторики и росту влияния «ястребов» в политике.

В таком случае внешнеполитический курс может стать менее предсказуемым. Даже без формальной смены власти давление на правительство способно привести к ужесточению позиций.

Риск: постепенный дрейф от мирной повестки к более конфронтационной линии.

Сценарий 3: Победа оппозиции и смена власти

Наиболее тревожный сценарий, о котором прямо говорит Пашинян, — приход к власти сил, ориентированных на пересмотр текущей политики.

Если такие силы действительно сформируют правительство, то становятся реальными отказ от достигнутых договоренностей, пересмотр переговорного процесса, рост военной риторики и попытка мобилизации общества на основе идеи реванша.

Однако здесь возникает ключевой вопрос: насколько окажется реалистичным такой курс?

Даже при желании новая власть столкнется с объективными ограничениями, которые выразятся в: 1) экономической уязвимости страны, 2) зависимости от внешних акторов и 3) отсутствии ресурсов для масштабного конфликта.

Это означает, что громкая риторика может не обязательно привести к немедленным военным действиям, но существенно повысит вероятность эскалации.

Риск: цепная реакция, при которой политические заявления сами по себе становятся фактором нестабильности.

Сценарий 4: Политический кризис и турбулентность

Нельзя исключать и более сложный сценарий — затяжной политический кризис, который выразится в оспаривании результатов выборов, массовых протестах и параличе институтов.

В такой ситуации возрастает роль внеполитических факторов, а любые провокации или инциденты могут быстро перерасти в более широкий конфликт.

«Партии войны» — риторика или реальность?

Риторика о «силах, готовящих войну», может выполнять двойную функцию. С одной стороны — это инструмент электоральной мобилизации, направленный на консолидацию сторонников власти. С другой — отражение реально существующих настроений внутри части политического класса.

Скорее всего, истина находится посередине. Радикальные настроения действительно присутствуют, но их способность трансформироваться в реальную политику зависит от итогов выборов и баланса сил.

Главный выбор: безопасность или реванш

Июньские выборы в Армении фактически превращаются в референдум о стратегическом курсе страны.

Перед обществом стоит фундаментальная дилемма: продолжение политики постепенной нормализации либо переход к более жесткой и рискованной линии.

Особое внимание привлекает обозначенный премьером временной горизонт — осень как возможный период обострения. Независимо от того, является ли это элементом политической риторики или оценкой рисков, сам факт его озвучивания повышает уровень тревожности.

Вывод

Предстоящие выборы выходят далеко за рамки обычного электорального процесса. Риторика последних дней показывает: ставки в этих выборах исключительно высоки. Их результат определит не только расстановку политических сил, но и уровень региональной напряженности. Независимо от их исхода, Армения в ближайшие месяцы останется в зоне политической турбулентности.

В условиях высокой поляризации, ограниченных ресурсов и сложной внешнеполитической среды любой сценарий, кроме наиболее умеренного, несет в себе элементы нестабильности. А значит, ключевой интригой остается не только вопрос о том, кто победит, но и каким будет курс страны уже на следующий день после голосования.

Вероятность немедленной войны не является неизбежной, однако риск эскалации напрямую зависит от того, какие силы получат политический мандат. И в этом смысле предупреждения Никол Пашинян — это не только элемент предвыборной борьбы, но и отражение реальной неопределенности, в которой сегодня находится страна.