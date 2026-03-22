В Стамбуле обрушились два жилых здания, спасены 8 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Спасатели вызволили из-под завалов двух обрушившихся зданий в Стамбуле восьмерых пострадавших граждан Турции.

Продолжается работа по поиску и спасению еще одного пострадавшего.

"Я выражаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от обрушения в результате взрыва природного газа в районе Фатих в Стамбуле, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Лечение восьми граждан, спасенных из-под завалов, продолжается в наших больницах. Медики продолжают работу на месте происшествия в координации с другими ведомствами", - заявил журналистам министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

14:13

Мэрия Стамбула сообщила о том, что в результате взрыва газа обрушились два здания.

Сообщается, что из-под завалов извлечены 5 человек.

14:00

В районе Фатих в Стамбуле обрушился жилой дом.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Спасён один пострадавший, он ранен. Предполагается, что под завалами могут находиться люди.

Источник: АПА