Иран заявил об ударах по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Иран нанес 74-ю серию ударов ракетами и беспилотниками по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Согласно тексту, который приводит агентство IRNA, операция "была проведена против американских баз в регионе, в центре и на юге оккупированных палестинских территорий". В частности, была атакована авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии, военные базы и центры безопасности в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Холоне и Рамат-Гане.