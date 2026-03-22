Арагчи и Каллас обсудили влияние эскалации на региональную и глобальную безопасность

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и глава европейской дипломатии Кая Каллас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили влияние атак США и Израиля на Иран, а также ответных ударов Исламской Республики по странам региона на региональную стабильность и глобальную безопасность.

Как сообщает "Khabar Fouri", стороны также обменялись мнениями по поводу гуманитарных последствий войны.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд стран региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.