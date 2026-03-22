В Лянкяране зафиксирована массовая гибель птиц

В прибрежной зоне Лянкярана зафиксирована массовая гибель морских бакланов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», инцидент наблюдается в основном на побережье Каспия вблизи района Малого базара города.

Погибшие перелётные птицы обнаружены в различных частях берега, особенно у подножия крупных камней.

Местные жители отмечают, что подобное явление отличается от всего, с чем они сталкивались ранее. По их словам, бакланы обычно прилетают в регион в зимний период и покидают его по окончании сезона.

По мнению специалистов, массовая гибель птиц, питающихся преимущественно морской рыбой, может быть связана с рядом факторов.

Среди возможных причин называются нехватка пищи, загрязнение воды, отравление, климатические изменения, а также вирусные заболевания.

В настоящее время для установления точных причин произошедшего необходимы дополнительные исследования со стороны соответствующих структур.

Экологи подчеркивают важность проведения лабораторного анализа образцов птиц.