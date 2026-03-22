Из-за событий на Ближнем Востоке изменен формат турнира FIFA Series-2026, который пройдет в Азербайджане

В календарь и формат международного турнира FIFA Series-2026, который пройдет в Азербайджане, внесены изменения.

Как сообщили в АФФА, причиной стала невозможность прибытия национальной сборной Омана в нашу страну в связи с продолжающейся военной напряженностью на Ближнем Востоке.

В соответствии с форматом, согласованным с ФИФА, турнир будет состоять из 3 игр. Национальная сборная Азербайджана встретится 27 марта со сборной Сент-Люсии, а 30 числа - с коллективом Сьерра-Леоне. Встречи пройдут на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде и начнутся в 19:00.

