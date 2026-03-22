Нетаньяху: Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на Диего-Гарсия - ВИДЕО

Во время посещения места ракетного удара в южном городе Арад, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировых лидеров привлечь свои страны к совместной израильско-американской военной кампании против Ирана, упомянув недавний запуск Тегераном ракеты, нацеленной на британско-американскую военную базу в Индийском океане на Диего-Гарсия в минувшие выходные, сообщает Times of Israel.

«Они запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Диего-Гарсия… Теперь у них есть возможность достичь глубин Европы. Они держат всех под прицелом. И [они] перекрывают международный морской маршрут, энергетический маршрут и пытаются шантажировать весь мир», - добавил он, имея в виду перекрытие Ираном Ормузского пролива, ключевой нефтяной артерии.

«Пришло время увидеть, как лидеры остальных стран присоединятся», - сказал израильский премьер.

Нетаньяху также заявил, что некоторые страны начинают продвигаться к присоединению к кампании, не уточняя, кто именно и в каком качестве, лишь добавив, что «требуется больше».

Нетаньяху также осудил иранские атаки вблизи святых мест в Иерусалиме.

«Они обстреляли Иерусалим в непосредственной близости от святых мест трех монотеистических религий: Стены Плача, храма Гроба Господня и мечети Аль-Акса. Чудом никто из них не пострадал, но их целью были святые места трех основных монотеистических религий», - сказал он.

На вопрос репортера, каким будет его ответ на нападения Ирана на израильское гражданское население, премьер-министр ответил: «Мы применяем большую силу, но не против гражданского населения. Мы преследуем режим. Мы будем преследовать КСИР, эту преступную группировку, и мы будем преследовать их лично, их лидеров, их объекты, их экономические активы. Мы будем преследовать их самым решительным образом»․