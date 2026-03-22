За 3 празничных дня в автовокзалах Азербайджана установлен рекорд по объему пассажиропотока

В связи с праздниками Новруз и Рамазан все автовокзалы и автостанции Азербайджана работают в усиленном режиме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, с 19 по 21 марта с Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 1080 рейсов, в результате чего 38 613 пассажиров были доставлены к месту назначения в комфортных и безопасных условиях. Этот показатель стал рекордным за последние годы.

Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса дополнительно было выполнено более 400 рейсов по сравнению с обычными днями.

Около 60% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал «biletim.az».

Гражданам рекомендуется заранее приобретать билеты через портал «biletim.az» для более удобного и безопасного планирования поездок.