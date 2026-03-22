Израиль нанес удар по важнейшему переходу через реку Литани в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал армии приказ нанести бомбовые удары по мостам через реку Литани на юге Ливана.

Об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил на совещании с высшим командованием армии, на котором обсудили продолжающиеся атаки на Иран и Ливан.

Сославшись на «необходимость» воспрепятствовать перемещению членов «Хезболлы» и их вооружений в южные районы Ливана, Кац заявил, что вместе с Нетаньяху распорядился «немедленно уничтожить все мосты через реку Литани».

Кац также заявил, что ВС Израиля нанесут повторный удар по мосту Касимия через реку Литани на юге Ливана.

Кац также отметил, что Израиль снесет все дома в пограничных селениях Ливана, по которым наносит удары с воздуха и с суши.

Министр заявил, что Израиль осуществит в южном Ливане такие же разрушения, какие уже совершила в городе Рафах и районе Бейт-Ханун в секторе Газа.

Источник: Анадолу