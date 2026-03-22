Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

First News Media12:30 - Сегодня
Кризис вокруг Ирана привел к тому, что мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

Такое мнение высказал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью турецкой газете Hürriyet.

Он отметил, что ежесуточные потери нефти уже достигли 11 млн баррелей, а в настоящее время на мировые рынки из региона Ближнего Востока по альтернативным маршрутам поступает только 4 млн баррелей нефти в день.

По его словам, нынешняя ситуация представляет собой самую большую угрозу энергобезопасности, с которой когда-либо сталкивался мир.

«Никогда прежде мы не видели ничего подобного. В 1970-х годах было два нефтяных кризиса - в 1973 и 1979 гг. Общий объем потерь добычи нефти в мире тогда составил в целом 10 млн баррелей в сутки. При нынешнем же кризисе на Ближнем Востоке ежедневные потери больше, чем за два кризиса 1970-х годов вместе взятых», - подчеркнул глава МЭА.

Ф. Бирол также провел параллели с последствиями войны между Россией и Украиной, в том числе для рынка газа: «На фоне войны между Россией и Украиной, поставки природного газа сократились на 75 млрд кубометров. В настоящее же время ввиду сокращения поставок из Катара и ОАЭ, потери достигли 110 млрд кубометров. Кроме того, произошло сокращение внутренних поставок газа в этих странах еще на 30 млрд кубометров».

Он напомнил и том, что более трети поставок удобрений в мире проходит через Ормузский пролив. «Если кризис продолжится, то ситуация повлияет и на аграрный сектор и может привести к постепенному росту цен на продукты питания», - предупредил руководитель агентства.

Кроме того, по его словам, через Ормузский пролив поставляется четверть сырья для нефтехимической промышленности, в том числе компоненты, особенно необходимые для медицинской отрасли.

«Благодаря инициативе МЭА, 11 марта были высвобождены стратегические нефтяные резервы в размере 400 млн баррелей, что вызвало временное снижение цен на черное золото на 18 долларов. Однако бомбардировки возобновились и цены вновь начали расти. Сегодня у нас в активе остается еще 80 процентов резервов. Могу сказать, что мы без колебаний используем их, если этого потребует ситуация», - заверил он.

Глава МЭА рассказал, что с самого начала кризиса вокруг Ирана агентство ведет напряженную работу, поддерживая постоянную связь с лидерами целого ряда стран и министрами энергетики.

«МЭА концентрирует усилия по трем направлениям для смягчения последствий кризиса: рост предложения на рынке, попытки сократить потребление и международная энергетическая дипломатия», - пояснил Ф. Бирол, заметив, что кризис затрагивает не только сферу нефти и газа.

Он подчеркнул, что МЭА прилагает усилия и для того, чтобы предотвратить перерастание нефтяного кризиса в глобальный экономический: «Мы обозначили ряд предложений для всех стран, а именно: переход на работу из дома, стимулирование населения пользованием общественным транспортом и снижение скоростных ограничений как минимум на 10 км/ч. Хотя реальным решением остается возобновление судоходства в Ормузском проливе. Если кризис продолжится, то это приведет к инфляционному давлению. Страны войдут в долговую спираль, как в 1970-х годах, и столкнутся с серьезными проблемами».

Источник: АЗЕРТАДЖ

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

В мире

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане ...

Общество

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево ...

Общество

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Экономика

ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

МВФ: Центробанки должны помочь адаптации субъектов рынка к удорожанию энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

За 3 празничных дня в автовокзалах Азербайджана установлен рекорд по объему пассажиропотока

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

491 манат в месяц: на что больше всего тратят жители Азербайджана

Цена азербайджанской нефти приблизилась к 123 долларам

Самир Насиров: В 2025 году общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил $1,4 млрд

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

Иран заявил об ударах по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:15

Нетаньяху: Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на Диего-Гарсия - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

Сегодня, 15:45

В Иране более 500 часов нет доступа в интернет

Сегодня, 15:30

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:15

МВФ: Центробанки должны помочь адаптации субъектов рынка к удорожанию энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:10

Из-за событий на Ближнем Востоке изменен формат турнира FIFA Series-2026, который пройдет в Азербайджане

Сегодня, 14:20

В Стамбуле обрушились два жилых здания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:08

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:28

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:23

Пашинян реваншистке: «Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах» - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

Сегодня, 12:30

В Лянкяране зафиксирована массовая гибель птиц

Сегодня, 12:10

За 3 празничных дня в автовокзалах Азербайджана установлен рекорд по объему пассажиропотока

Сегодня, 11:45

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Сегодня, 11:30

Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии патриарха Илии II

Сегодня, 11:25

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы почти 3 тыс. человек

Сегодня, 11:18

Международный аэропорт Гейдар Алиев стал лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards 2026

Сегодня, 11:04

Завтра в Германии закроются все аптеки

Сегодня, 10:30
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

29 / 01 / 2026, 11:40