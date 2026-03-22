Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

Кризис вокруг Ирана привел к тому, что мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

Такое мнение высказал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью турецкой газете Hürriyet.

Он отметил, что ежесуточные потери нефти уже достигли 11 млн баррелей, а в настоящее время на мировые рынки из региона Ближнего Востока по альтернативным маршрутам поступает только 4 млн баррелей нефти в день.

По его словам, нынешняя ситуация представляет собой самую большую угрозу энергобезопасности, с которой когда-либо сталкивался мир.

«Никогда прежде мы не видели ничего подобного. В 1970-х годах было два нефтяных кризиса - в 1973 и 1979 гг. Общий объем потерь добычи нефти в мире тогда составил в целом 10 млн баррелей в сутки. При нынешнем же кризисе на Ближнем Востоке ежедневные потери больше, чем за два кризиса 1970-х годов вместе взятых», - подчеркнул глава МЭА.

Ф. Бирол также провел параллели с последствиями войны между Россией и Украиной, в том числе для рынка газа: «На фоне войны между Россией и Украиной, поставки природного газа сократились на 75 млрд кубометров. В настоящее же время ввиду сокращения поставок из Катара и ОАЭ, потери достигли 110 млрд кубометров. Кроме того, произошло сокращение внутренних поставок газа в этих странах еще на 30 млрд кубометров».

Он напомнил и том, что более трети поставок удобрений в мире проходит через Ормузский пролив. «Если кризис продолжится, то ситуация повлияет и на аграрный сектор и может привести к постепенному росту цен на продукты питания», - предупредил руководитель агентства.

Кроме того, по его словам, через Ормузский пролив поставляется четверть сырья для нефтехимической промышленности, в том числе компоненты, особенно необходимые для медицинской отрасли.

«Благодаря инициативе МЭА, 11 марта были высвобождены стратегические нефтяные резервы в размере 400 млн баррелей, что вызвало временное снижение цен на черное золото на 18 долларов. Однако бомбардировки возобновились и цены вновь начали расти. Сегодня у нас в активе остается еще 80 процентов резервов. Могу сказать, что мы без колебаний используем их, если этого потребует ситуация», - заверил он.

Глава МЭА рассказал, что с самого начала кризиса вокруг Ирана агентство ведет напряженную работу, поддерживая постоянную связь с лидерами целого ряда стран и министрами энергетики.

«МЭА концентрирует усилия по трем направлениям для смягчения последствий кризиса: рост предложения на рынке, попытки сократить потребление и международная энергетическая дипломатия», - пояснил Ф. Бирол, заметив, что кризис затрагивает не только сферу нефти и газа.

Он подчеркнул, что МЭА прилагает усилия и для того, чтобы предотвратить перерастание нефтяного кризиса в глобальный экономический: «Мы обозначили ряд предложений для всех стран, а именно: переход на работу из дома, стимулирование населения пользованием общественным транспортом и снижение скоростных ограничений как минимум на 10 км/ч. Хотя реальным решением остается возобновление судоходства в Ормузском проливе. Если кризис продолжится, то это приведет к инфляционному давлению. Страны войдут в долговую спираль, как в 1970-х годах, и столкнутся с серьезными проблемами».

Источник: АЗЕРТАДЖ