ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах, невзирая на усугубившуюся глобальную нестабильность и обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявила управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде.

"Теперь нам также необходимо учитывать текущие события на Ближнем Востоке, которые приводят к потрясениям в связи с ценами на топливо и удобрения. Это может замедлить рост, повлиять на занятость, повысить инфляцию и усугубить проблему продовольственной безопасности, - подчеркнула она на Форуме развития Китая, который проходит в Пекине 22-23 марта. - Однако справиться с этой неопределенностью - лишь половина задачи. Странам необходимо продолжать вкладываться в реформы, чтобы превратить стабильность в возможности".

Как уточнила Бьерде, в ближайшие 10-15 лет глобальный рынок занятости увеличится на 1,2 млрд человек за счет подрастающего поколения, большинство из которых проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. "Эта молодежь, с ее энергией и идеями, определит следующее столетие. Однако, согласно текущим прогнозам, [за указанный период в мире] будет создано лишь около 400 млн рабочих мест", - сказала она.

Управляющий директор ВБ обратила внимание, что бюджетные реформы вовсе не означают жесткую экономию и их следует воспринимать как "сохранение потенциала инвестировать в людей, в возможности и обеспечение устойчивости, даже в условиях все более нестабильной глобальной обстановки".

Бьерде напомнила, что, согласно прогнозу банка, темпы роста мирового ВВП в 2026 году составят 2,5%, а развивающихся государств - порядка 4%. "Этих показателей просто недостаточно, чтобы приблизить развивающиеся страны к уровню развитых экономик. Их недостаточно для создания того количества рабочих мест, которое необходимо для удовлетворения демографических потребностей", - добавила она.

Источник: ТАСС