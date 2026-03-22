 ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

First News Media15:45 - Сегодня
ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах, невзирая на усугубившуюся глобальную нестабильность и обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявила управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде.

"Теперь нам также необходимо учитывать текущие события на Ближнем Востоке, которые приводят к потрясениям в связи с ценами на топливо и удобрения. Это может замедлить рост, повлиять на занятость, повысить инфляцию и усугубить проблему продовольственной безопасности, - подчеркнула она на Форуме развития Китая, который проходит в Пекине 22-23 марта. - Однако справиться с этой неопределенностью - лишь половина задачи. Странам необходимо продолжать вкладываться в реформы, чтобы превратить стабильность в возможности".

Как уточнила Бьерде, в ближайшие 10-15 лет глобальный рынок занятости увеличится на 1,2 млрд человек за счет подрастающего поколения, большинство из которых проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. "Эта молодежь, с ее энергией и идеями, определит следующее столетие. Однако, согласно текущим прогнозам, [за указанный период в мире] будет создано лишь около 400 млн рабочих мест", - сказала она.

Управляющий директор ВБ обратила внимание, что бюджетные реформы вовсе не означают жесткую экономию и их следует воспринимать как "сохранение потенциала инвестировать в людей, в возможности и обеспечение устойчивости, даже в условиях все более нестабильной глобальной обстановки".

Бьерде напомнила, что, согласно прогнозу банка, темпы роста мирового ВВП в 2026 году составят 2,5%, а развивающихся государств - порядка 4%. "Этих показателей просто недостаточно, чтобы приблизить развивающиеся страны к уровню развитых экономик. Их недостаточно для создания того количества рабочих мест, которое необходимо для удовлетворения демографических потребностей", - добавила она.

Источник: ТАСС

Поделиться:
182

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

В мире

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане ...

Общество

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево ...

Общество

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Экономика

ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

МВФ: Центробанки должны помочь адаптации субъектов рынка к удорожанию энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

За 3 празничных дня в автовокзалах Азербайджана установлен рекорд по объему пассажиропотока

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

МИД Болгарии: Мы находимся в выгодном положении в плане энергетики благодаря контрактам с Азербайджаном

МЭА направит на мировые рынки нефть из чрезвычайных запасов

491 манат в месяц: на что больше всего тратят жители Азербайджана

Последние новости

Иран заявил об ударах по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:15

Нетаньяху: Иран выпустил межконтинентальную баллистическую ракету на Диего-Гарсия - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

ВБ: Страны мира должны сосредоточиться на социально-экономических реформах

Сегодня, 15:45

В Иране более 500 часов нет доступа в интернет

Сегодня, 15:30

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:15

МВФ: Центробанки должны помочь адаптации субъектов рынка к удорожанию энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 15:10

Из-за событий на Ближнем Востоке изменен формат турнира FIFA Series-2026, который пройдет в Азербайджане

Сегодня, 14:20

В Стамбуле обрушились два жилых здания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 14:13

Самолёт, выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в Шереметьево - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:08

Какой будет погода в первый день недели? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:28

Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:23

Пашинян реваншистке: «Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах» - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Глава МЭА: Мир столкнулся с самой серьезной до сегодняшнего дня угрозой энергетической безопасности.

Сегодня, 12:30

В Лянкяране зафиксирована массовая гибель птиц

Сегодня, 12:10

За 3 празничных дня в автовокзалах Азербайджана установлен рекорд по объему пассажиропотока

Сегодня, 11:45

Иран обнародовал условия прохождения судов через Ормузский пролив

Сегодня, 11:30

Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси для участия в похоронной церемонии патриарха Илии II

Сегодня, 11:25

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы почти 3 тыс. человек

Сегодня, 11:18

Международный аэропорт Гейдар Алиев стал лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards 2026

Сегодня, 11:04

Завтра в Германии закроются все аптеки

Сегодня, 10:30
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40