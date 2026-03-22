Обнародовано состояние пострадавших при взрыве у костра в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

В Детской больнице при Сумгайытском медицинском центре продолжается лечение двух пострадавших в результате взрыва, произошедшего при разжигании праздничного костра на пересечении 7-го, 8-го и 12-го микрорайонов города.

Об этом сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Сообщается, что состояние девочки 2013 года рождения, госпитализированной с диагнозом «неуточнённая черепно-мозговая травма», оценивается как среднетяжелое.

Состояние другого пострадавшего, мальчика 2013 года рождения, у которого диагностирована тупая травма живота, оценивается как стабильное.

Сообщается также, что мальчик 2014 года рождения с диагнозом «неуточнённые термические ожоги запястья и кисти», был эвакуирован в Ожоговый центр при Медицинском центре Нариманов для получения более специализированной медицинской помощи.

Источник: АПА

10:55

Установлены личности пострадавших в результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного кострана в Сумгайыте.

Все пострадавшие являются жителями города.

Травмы получили лица 2004–2018 годов рождения:

Мамедзаде Фатима Телман гызы (2004 г.р.),

Искендерли Фатима Джамал гызы (2006 г.р.),

Байрамлы Наиля Салех гызы (2015 г.р.),

Гасымова Айлин Рахид гызы (2018 г.р.),

Гусейнзаде Иса Талех оглу (2015 г.р.),

Тахмезли Омар Рашад оглу (2014 г.р.),

Алиева Айла Роман гызы (2016 г.р.),

Оруджов Ниджат Вугар оглу (2009 г.р.),

Асадли Дуйгу Нариман гызы (2013 г.р.),

Гасанли Юсиф Ниязи оглу (2013 г.р.),

Мамедова Айлин Рамин гызы (2008 г.р.).

Напомним, что результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного костра в Сумгайыте, 11 человек, в том числе девять детей, отравились дымом.

