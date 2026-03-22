МВФ: Центробанки должны помочь адаптации субъектов рынка к удорожанию энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Центральные банки (ЦБ) всех стран должны принять меры для адаптации субъектов рынка к сценариям реагирования на удорожание энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэн Кац.

"Конфликт на Ближнем Востоке привнес значительный новый источник риска в мировую экономику, которая до недавнего времени выглядела достаточно устойчивой, - сообщил он, выступая на Форуме развития Китая, который 22-23 марта проходит в Пекине. - Важно, чтобы все центральные банки четко сформулировали свои потенциальные функции реагирования, в том числе с помощью анализа сценариев [развития событий], чтобы подготовить рынок к возможным направлениям политики в случае материализации рисков для инфляции или объема производства".

По словам Каца, по-прежнему трудно дать оценку последствиям, к которым приведет нынешний ближневосточный конфликт. Как он уточнил, само развитие событий вынуждает регуляторы, отвечающие за формулирование политики, выбирать между "сложными альтернативами".

Кац допустил, что правительства разных стран могут попытаться защитить население, ограничив рост цен на энергоносители и введя схемы по субсидированию. Как он пояснил, такие меры облегчат ситуацию в краткосрочной перспективе, однако будут "затратными для бюджета".

Замглавы МВФ указал на "особую сложность" обстоятельств, при которых центральным банкам теперь приходится формулировать свою политику. Как он пояснил, в случае сохранения высоких цен на энергоносители в течение длительного времени финансовым регуляторам "возможно, придется найти баланс" между рисками для поддержания ценовой стабильности и угрозой экономического спада, а также "потенциально возможным ужесточением финансовых условий".

Источник: ТАСС

