Завтра в Германии закроются все аптеки

По всей Германии 23 марта закроются аптеки из-за общенациональной забастовки их сотрудников; всего в стачке примут участие более 160 тыс. человек, сообщает Bild.



Издание отмечает, что работники аптек возмущены "хронической нехваткой финансирования". Как ожидается, они выйдут на демонстрации в Берлине, Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене.



"Ситуация с нашими аптеками и снабжением лекарствами, и медицинским обслуживанием жителей Германии уже давно напряженная", - приводит Bild слова руководителя Федеральной ассоциации германских аптек (ABDA) Томаса Прайса. "Последнее повышение окладов для сотрудников аптек было 13 лет назад, хотя за этот период дополнительные расходы выросли более чем на 65%", - сообщил он.



По его данным, с 2013 года было закрыто 20% от общего числа аптек в Германии.

Источник: ТАСС