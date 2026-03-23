Погода на вторник: В Баку ожидается до +17°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 24 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +6…+9°C, днём +12…+17°C. Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность – 75-85%.

В регионах Азербайджан погода в основном без осадков. Однако вечером в отдельных районах ожидаются дожди, местами возможны интенсивные осадки, грозы, а в горных районах - снег. Ночью и утром местами возможен туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +8…+11°C, днём +18…+23°C, в горах ночью +0…+5°C, днём +12…+17°C.