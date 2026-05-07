В Баку в известном доме торжеств гостям подавали конину - ФОТО

В доме торжеств «Alp Delux», расположенном в Низаминском районе Баку, в мясе, предназначенном для употребления, была обнаружена ДНК лошади.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе осмотра ресторана было установлено, что в зонах приготовления холодных закусок и горячих блюд отсутствует система вентиляции, поверхности, контактирующие с продуктами, не облицованы моющимися и устойчивыми к дезинфекции материалами. Также в складском помещении не изолированы потолочные водопроводные линии, а полки холодильников подверглись коррозии.

В связи с возникшими подозрениями были взяты образцы предлагаемого мяса для лабораторных исследований. В результате анализов в образцах была обнаружена ДНК лошади.

По факту выявленных нарушений в отношении руководителя объекта составлен административный протокол. Мясо было изъято из оборота, его реализация пресечена, выданы обязательные к исполнению предписания.