Общество

В Баку в известном доме торжеств гостям подавали конину - ФОТО

Фаига Мамедова17:20 - Сегодня
В доме торжеств «Alp Delux», расположенном в Низаминском районе Баку, в мясе, предназначенном для употребления, была обнаружена ДНК лошади.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе осмотра ресторана было установлено, что в зонах приготовления холодных закусок и горячих блюд отсутствует система вентиляции, поверхности, контактирующие с продуктами, не облицованы моющимися и устойчивыми к дезинфекции материалами. Также в складском помещении не изолированы потолочные водопроводные линии, а полки холодильников подверглись коррозии.

В связи с возникшими подозрениями были взяты образцы предлагаемого мяса для лабораторных исследований. В результате анализов в образцах была обнаружена ДНК лошади.

По факту выявленных нарушений в отношении руководителя объекта составлен административный протокол. Мясо было изъято из оборота, его реализация пресечена, выданы обязательные к исполнению предписания.

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но иСегодня, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15