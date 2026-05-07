В ближайшие дни на Земле ожидаются магнитные бури

В течение следующих двух дней (7 и 8 мая) на Земле ожидаются магнитные бури и геомагнитные колебания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Причиной ученые называют увеличение скорости солнечного ветра вблизи планеты.

Вероятность возникновения магнитной бури в каждый из этих дней составляет около 33% (красный уровень), еще 33% приходится на долю более слабых колебаний (желтый уровень). С такой же долей вероятности магнитное поле может остаться в «зеленой зоне». Общая интенсивность явления оценивается как средняя.

Ученые уточнили, что в настоящее время солнечная активность находится на низком уровне, однако до конца недели возможно увеличение числа вспышек. Более мощный период колебаний прогнозируется на 15–18 мая.