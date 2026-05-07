Госагентство по туризму потратит более 2 млн манатов на зарубежных блогеров

Стали известны результаты объявленного Государственным агентством по туризму Азербайджана тендера на организацию ознакомительных туров из Европы.

Отметим, что ранее ведомство объявило закупку услуг по организации ознакомительных поездок для журналистов, блогеров и представителей туристических компаний из европейских стран - подчеркнем, что подобная организация ознакомительных поездок является одним из инструментов продвижения туристического потенциала Азербайджана на европейских рынках.

Как сообщат 1news.az со ссылкой на официальный государственный веб-портал Азербайджана для проведения электронных государственных закупок (тендеров) - e-tender.gov.az – Госагентство по туризму выплатит 203.521,5 AZN ООО «Vega Travel Management» за организацию ознакомительных поездок в Азербайджан для журналистов, блогеров и представителей туркомпаний из Испании, Италии и Франции.

Также ООО «Vega Travel Management» займется организацией подобных поездок журналистов, блогеров и представителей туркомпаний из Польши, Чехии, Венгрии и Греции за что получит оплату от Госагентства по туризму в размере 190.238,28 AZN.

Таже эта компания организует поездку в Азербайджан и для журналистов, блогеров и представителей туркомпаний из Великобритании и Ирландии (68.899,6 AZN).

Напомним, что ранее в текущем году Государственное агентство по туризму проводило аналогичные тендерные конкурсы для организации ознакомительных поездок в Азербайджан журналистов, блогеров и туристических компаний из следующих стран:

Из России и Беларуси - ООО «Vata» - 257.590, 47 AZN;

Из Турции - ООО «Vata» - 270. 953, 67 AZN;

Из Бахрейна, Египта, Кувейта и Омана - ООО «Vata» - 117, 850, 38 AZN;

Из Японии и Пакистана - ООО «Vata» - 164.565, 68 AZN;

Из Южной Кореи и Израиля - ООО «Vata» - 166.103, 18 AZN;

Из Сингапура, Индонезии и Малайзии - ООО «Vata» - 76.346,59 AZN;

Из России и Беларуси - ООО «Vega Travel Management» - 249.639 AZN;

Из Китая и Индии - ООО «Vega Travel Management» - 349. 442, 4 AZN;

Из Узбекистана и Казахстана - ООО «Sti Travel» - 266.976, 89 AZN.

В целом Государственное агентство по туризму Азербайджана потратит на организацию ознакомительных туров из зарубежных стран в Азербайджан более 2 млн манатов.

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и
