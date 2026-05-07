Trendyol Plus в Азербайджане: 10 бесплатных доставок и эксклюзивные скидки

Программа лояльности от Trendyol, ведущей платформы электронной коммерции Турции и одной из крупнейших платформ в мире, доступна и клиентам в Азербайджане. С Trendyol Plus пользователи получают более удобный формат онлайн-шопинга благодаря доступу к специальным кампаниям, дополнительным привилегиям и более выгодным условиям доставки.

Подписка в Азербайджане доступна со специальным промо-предложением: всего 1 AZN за первый месяц, после чего ежемесячная стоимость составит 5,49 AZN.

Пользователи Trendyol Plus получают 10 бесплатных доставок каждый месяц, а также широкий выбор эксклюзивных скидок, доступных только подписчикам.

Подключиться к Trendyol Plus можно быстро и легко через мобильное приложение Trendyol или на сайте https://www.trendyol.com/. Для этого достаточно перейти в раздел «Trendyol Plus» и активировать подписку всего в несколько нажатий .

Платформа Trendyol предлагает более 7 миллионов товаров, обеспечивая пользователям широкий выбор и удобный процесс покупок во всех категориях.

