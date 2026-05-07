В Таллине отметили 103-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

При организации посольства Азербайджана в Эстонии в Таллинне состоялось мероприятие, посвящённое 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом говорится в сообщении посольства.

Посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов рассказал о жизненном пути архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства. Было подчеркнуто, что благодаря историческим заслугам Гейдара Алиева, в Азербайджане были обеспечены политическая стабильность и безопасность, достигнуты важные успехи во всех сферах.

Отмечалось, что курс великого лидера сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

Депутат парламента Эстонии, председатель межпарламентской группы дружбы Эстония–Азербайджан Мария Юферева-Скуратовски отметила, что жизнь и наследие Гейдара Алиева – это вечный пример преданности Родине и народу.

Затем участники мероприятия ознакомились с видеосюжетом, фотовыставкой и книжной экспозицией, посвящёнными жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса в Эстонии, члены азербайджанской общины и представители местной общественности.