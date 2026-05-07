Пашинян отказался приезжать на Парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в РФ проинформировал российского лидера Владимира Путина о невозможности своего участия в параде Победы в Москве 9 мая из-за начала избирательной кампании в республики перед июньскими парламентскими выборами.

"Во время своего визита в Российскую Федерацию в апреле я проинформировал президента России, что из-за избирательной кампании я не смогу присутствовать на мероприятиях 9 мая", - сказал Пашинян журналистам.

