Самые ожидаемые азербайджанские кинопремьеры 2026 года - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:00 - Сегодня
Одной из главных целей текущей политики Киноагентства Азербайджанской Республики (ARKA) является производство не менее 10 полнометражных художественных фильмов ежегодно.

Об этом в комментарии 1news.az заявили в ARKA.

Ниже представлены 10 фильмов, которые будут выпущены или уже показаны ARKA азербайджанским зрителям в текущем году.

«AKINAK»

Производственная компания: Narimanfilm

Режиссёр: Эльхан Джафаров

Сценарий: Ильгар Сафат, Азер Зиядлы, Иревани, Лятиф Лятифсой

Древнее государство Ишгуз, существовавшее на территории современного Азербайджана, подвергается нападению врагов. Чтобы одержать победу над превосходящим по численности противником, необходимо завладеть мечом Акинак - одной из четырёх священных реликвий, некогда ниспосланных ишгузам Небесами. Четверо отважных юношей отправляются в опасное путешествие, полное испытаний, чтобы выполнить эту важную миссию. Враг готов использовать любые методы, включая магические силы и заклинания, чтобы помешать им.

«TAĞIYEV: MƏKTƏB»

Производственная компания: Baku Media Center

Режиссёр: Зaur Гасымлы

Сценарий: Исмаил Иман, Заур Гасымлы, Асиф Искендерли

Гаджи Зейналабдин Тагиев, прошедший путь от бедного рыбака до «отца народа», оказывается перед выбором между богатством и совестью, властью и верой в Баку XIX века. Решение, которое изменит судьбу нации, становится испытанием не только для него самого, но и для будущего Азербайджана.

«BUZLAR ƏRİYƏNDƏ»

Режиссёр: Хайям Абдуллазаде

Сценарий: Ульвия Гейдарова, Хайям Абдуллазаде

Пожилая Сара, уже тридцать лет живущая вдали от родных мест, вместе с сестрой Хаджар покидает Баку и отправляется в освобождённое родное село. Цель Сары - посетить могилу сына-подростка Исмаила, погибшего во время войны. Хаджар же не хочет вновь сталкиваться с болью прошлого. Во время путешествия сёстры оказываются лицом к лицу с воспоминаниями, потерями и предательствами, которые скрывали долгие годы. Травма плена и боль утраты ребёнка становятся серьёзным испытанием для их отношений.

«QUŞLAR SUSANDA»

Производственная компания: Buta Film

Режиссёр: Ильгар Наджаф

Сценарий: Рулоф Ян Миннебоо, Ильгар Наджаф

Молодой глава семьи однажды узнаёт из результатов медицинского анализа, что на самом деле не может иметь детей. Эта новость потрясает его: неужели жена ему изменяла? Неужели дочь, которую он так любит, на самом деле не его родной ребёнок? Тогда кто её биологический отец? И действительно ли для счастья, да и вообще для жизни, человеку порой лучше не знать некоторых вещей?

«ÖLÜ HƏSƏN»

Производственная компания: Ultra Prodakşın

Режиссёр: Тюркан Гусейн

Сценарий: Тюркан Гусейн, Исмаил Иман

В современном Азербайджане Гасан, которого по ошибке объявили мёртвым, неожиданно становится местным святым. На фоне событий, полностью меняющих его жизнь, он оказывается вынужден расследовать крайне опасное убийство. Однако к такой жизни Гасан совсем не готов.

«MƏNƏ BƏNZƏR ADAM GÖRMƏMİSİNİZ Kİ?»

Производственная компания: Rakurs Film-Media

Режиссёр: Исмаил Сафарали

Сценарий: Исмаил Иман, Исмаил Сафарали

Азер, уже много лет живущий в Париже, до сих пор пытается справиться с психологическими травмами, оставшимися после съёмок Первой Карабахской войны, где он работал оператором. Однако после 44-дневной войны его помощь вновь оказывается нужна родине: Азер может помочь найти захоронения соотечественников, пропавших без вести во время первой войны. Он возвращается в места трагических событий, свидетелем которых когда-то был. Но там его ждут не только воспоминания, но и тайны с горькой правдой, с которой он никогда не хотел сталкиваться.

«44»

Производственная компания: Baku Media Center

Режиссёр: Исмаил Сафарли

Сценарий: Анар Алакбаров

Офицер сил специального назначения Рашад Гасымов проходит через тяжёлые бои во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Его возлюбленная Зейнаб - ортопед-травматолог - работает врачом в прифронтовой Гяндже. Военное преступление против мирного населения заставляет и её столкнуться с ужасающим лицом войны. Тем временем события на фронте ведут к битве за Шушу, которая изменит судьбы и самой войны, и Рашада с Зейнаб.

«NƏSRƏDDİN HOCA»

Производственная компания: «Nasreddin Production» MMC

Режиссёр: Вагиф Мустафаев

Сценарий: Вагиф Мустафаев

Молодой человек, оказавшийся в тюрьме из-за любовных отношений, встречает там Моллу Насреддина. Мудрец преподаёт ему уроки жизни, духовности и мудрости, вдохновляя своими историями. В итоге юноша решает создать памятник этому выдающемуся человеку.

«SÖZÜN VARSA, DE»

Производственная компания: Seyidbəyli Film

Режиссёр: Самир Керимоглу

Сценарий: Самир Керимоглу

Джабир, живущий с матерью в одном из бакинских посёлков, однажды подвергается избиению со стороны Хафиза - брата девушки, которую он любит. С тех пор он живёт жаждой мести. Ни два диплома, ни работа преподавателем в университете, ни роль в постановке «Иблис» не помогают ему добиться своего. Джабир хочет встретиться с Хафизом на его собственной территории и победить. А территория эта – исполнение мейханы. Словесная дуэль изменит жизнь не только их двоих, но и многих вокруг.

«MƏN, LALƏ, BİR DƏ O»

Производственная компания: ITV

Режиссёр: Руфат Шахбазов

Сценарий: Турал Севдималы, Вугар Гусейнов

Продюсер: Ялчын Вердиев

Иногда дети способны сделать то, что взрослые хотят, но не могут сказать. А если добавить немного фантазии и нескольких друзей, получится история, способная откликнуться даже на зов Вселенной.

