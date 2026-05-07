Пашинян пообещал подать в суд на Самвела Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в суд на лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна после его высказывания о «галлюциногенных грибах».

Ранее Карапетян на пресс-конференции заявил, что Пашинян якобы употребляет галлюциногенные грибы перед брифингами и выступлениями в Национальном собрании.

«Хочу открыть секрет, чтобы вы не обращали особого внимания на слова премьер-министра. В прошлом году, когда премьер ездил в Китай - там есть специальные рестораны с грибами, которые вызывают у людей галлюцинации. Он там попробовал, ему понравилось, и, по моей информации, примерно 1 тонну он купил и привез с собой в Армению», — заявил Карапетян.

Позже Пашинян отреагировал на это заявление в своем Telegram-канале.

«Мне показали глупое заявление калужского олигарха об одной тонне галлюциногенных грибов. Естественно, я подам в суд на калужского олигарха и в правовом смысле этого слова «скормлю» ему одну тонну галлюциногенных грибов», — написал Пашинян.

