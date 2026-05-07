С этой даты в Баку можно будет наблюдать метеорный поток

Жители Баку и других регионов Азербайджана до 14 мая смогут наблюдать метеорный поток η-Лириды.

Максимальная активность звездопада ожидается в ночь на 9 мая — около 03:00.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в этот период Земля пройдет через поток космической пыли и мелких каменных частиц кометного происхождения. Попадая в атмосферу на высокой скорости, они будут сгорать, оставляя в небе яркие светящиеся следы.

Радиант метеорного потока расположен в созвездии Лиры, поэтому создается впечатление, будто метеоры появляются именно из этой части неба. Источником η-Лирид считается комета C/1983 H1 (IRAS–Araki–Alcock), совершающая полный оборот вокруг Солнца более чем за 970 лет.

Скорость вхождения метеороидов в атмосферу достигает около 43 км/с. Из-за трения частицы нагреваются и ионизируются, образуя яркие вспышки и световые следы.

По данным астрофизиков, радиант η-Лирид будет находиться над горизонтом практически всю ночь. Лучшим временем для наблюдений станут предрассветные часы, когда поток достигнет наибольшей активности. Кульминация ожидается примерно к 05:00.

Специалисты отмечают, что ближе к рассвету метеоры будут появляться чаще, хотя их следы окажутся короче. В начале ночи метеоров будет меньше, но они смогут оставлять более длинные и заметные трассы.

Несмотря на то, что η-Лириды не относятся к числу самых мощных метеорных потоков, при ясной погоде и отсутствии городской засветки наблюдатели смогут увидеть несколько ярких метеоров в час.