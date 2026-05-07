В ресторане «Hayal Kahvesi» обнаружены просроченные продукты - ФОТО

В ходе проверки в ресторане «Hayal Kahvesi», функционирующем на территории Приморского национального парка, выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

В ходе проверки были обнаружены различные виды продуктов питания с истекшим сроком годности (горчица, пекмез, соусы, сиропы, лапша, дрожжи и др.), а также сыр без соответствующей законодательству маркировки и сопроводительных документов.

Также было установлено, что в заведении не проводится регулярная уборка, полки холодильников подверглись коррозии, а стеллажи в складском помещении изготовлены из материалов, не подлежащих мытью и не отвечающих гигиеническим нормам. Выявлены и другие нарушения.

В отношении руководства объекта составлен административный протокол. Непригодные к употреблению продукты питания изъяты из оборота и уничтожены.