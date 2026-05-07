Группе деятелей культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики».

Согласно Распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики предоставлена 11 деятелям культуры. В списке награжденных:

Аббасов Адиль Мохсун оглу

Багирова Санубар Юсифовна

Хакимова Светлана Джалал гызы

Гусейнов Ровшан Магсуд оглу

Мехдиев Джахангир Ягуб оглу

Мелик-Асланов Рамиз Лютфали оглу

Мамедов Алим Тахир оглу

Мамедова Римма Шахбабаевна

Мустафаев Мустафа Шура оглу

Насирова Хиджран Фатали гызы



Рагимова Адиля Теймуровна.