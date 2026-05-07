Группе деятелей культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики».
Согласно Распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской культуры персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики предоставлена 11 деятелям культуры. В списке награжденных:
Аббасов Адиль Мохсун оглу
Багирова Санубар Юсифовна
Хакимова Светлана Джалал гызы
Гусейнов Ровшан Магсуд оглу
Мехдиев Джахангир Ягуб оглу
Мелик-Асланов Рамиз Лютфали оглу
Мамедов Алим Тахир оглу
Мамедова Римма Шахбабаевна
Мустафаев Мустафа Шура оглу
Насирова Хиджран Фатали гызы
Рагимова Адиля Теймуровна.
