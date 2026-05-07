В Баку открылась выставка казахского искусства - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось торжественное открытие выставки «Диалог культур: Казахстан– Азербайджан».

Экспозиция организована Министерством культуры Азербайджана совместно с Министерством культуры и информации Казахстана и сформирована из коллекции Национального музея искусств РК имени Абылхана Кастеева. В нее вошло 30 произведений живописи, представляющих творчество казахстанских художников разных поколений.

Выставка отражает особенности становления казахстанской художественной школы, сформировавшейся на пересечении академических традиций и самобытного мировосприятия, связанного с кочевой культурой.

В числе представленных авторов –выдающиеся мастера изобразительного искусства, стоявшие у истоков национальной живописи, включая Абылхана Кастеева, Молдахмета Кенбаева и Канафию Тельжанова. Места в экспозиции заняли также произведения Айши Галимбаевой, Сабура Мамбеева, Шаймардана Сариева и Салихитдина Айтбаева, в которых раскрываются темы традиционного уклада, духовных ценностей и национальной идентичности.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что Национальный музей имени Кастеева является главной сокровищницей казахского искусства.

«Поэтому мы рады, что благодаря сотрудничеству двух стран, избранные картины из коллекции музея будут выставлены в Баку на протяжении четырех месяцев. Выставка станет значимым событием в культурной жизни азербайджанской столицы, еще более сблизит братские народы, продемонстрировав общетюркские корни их истории и культуры», - отметил дипломат.

Заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова отметила важность культурно-гуманитарного взаимодействия двух братских стран в контексте союзнических отношений.

По словам директора казахстанского музея Гулаим Жумабековой, выставка выстроена как пространство диалога, основанного на общих ценностях.

«Представленные произведения раскрывают созвучие художественного мышления, единство образов и визуальных кодов,формирующих общее культурное пространство наших народов», - отметила она.



Особое внимание на выставке уделено художественному осмыслению природы и пространства, характерному для культуры кочевых народов. Через жанры пейзажа, натюрморта и тематической картины авторы передают гармонию человека и окружающего мира, а также философское восприятие времени и истории.

В рамках мероприятия состоялась творческая встреча известной казахстанской художницы, лауреата Государственной Премии, Заслуженного деятеля Казахстана,первой казахской женщины - автора гобеленов Батимы Заурбековой с видными азербайджанскими художниками.

В открытии приняли участие известные азербайджанские художники и искусствоведы, научная и творческая интеллигенция,послы иностранных государств, жители и гости Баку.