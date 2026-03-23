Вин Дизель объявил о завершении кинофраншизы «Форсаж» - ФОТО

Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Вин Дизель официально подтвердил, что одиннадцатый «Форсаж» станет последним.

«Работа над финалом - дело особенно значимое. Ты чувствуешь, что в ответе перед каждым, кто внес свой вклад и помог достичь этого. Как и перед зрителями, что оставались с нами», - отмечает В.Дизель в социальной сети

Действие заключительного фильма серии, продлившейся 25 лет, снова развернется в Лос-Анджелесе – известно, что картина под названием «Fast Forever» выйдет в прокат в марте 2028 года.