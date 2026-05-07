Отец и сын также были удостоены награды

Среди лиц, удостоенных персональной премии Президента Азербайджана согласно распоряжению главы государства Ильхама Алиева, есть ряд известных имен.

Среди награжденных — заслуженный артист Чингиз Ахмедов и его сын, актер Ибрагим Ахмедов.

Они были удостоены награды за деятельность в сфере сценического искусства.

63-летний Чингиз Ахмедов известен своими ролями в Азербайджанском государственном музыкальном театре, а Ибрагим Ахмедов — работами в популярных азербайджанских телесериалах последних лет.