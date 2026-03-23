Ким Чен Ын вновь занял высший государственный пост КНДР

Верховное народное собрание КНДР на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам).

Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В материале подчеркивается, что переизбрание «самого выдающегося на этом свете мыслителя-теоретика, великого стратега в строительстве государства и исполина создания и перемены» происходило в обстановке «необычайной политической сознательности и революционного энтузиазма» и имело огромное политическое значение в прочном гарантировании «вечной победы революционного дела чучхе».

ЦТАК отмечает, что решение о выдвижении Ким Чен Ына на высший государственный пост выражает «единодушную волю и чаяния всего корейского народа».