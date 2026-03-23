Армения обратилась за третьим пакетом содействия из Европейского фонда мира, об этом сказал глава МИД Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

"Армения получила второй перевод в рамках Европейского инструмента мира. Во втором случае речь шла о содействии в $20 млн. И мы говорили, что уже обратились за третьим", - сказал Мирзоян.

Отметим, что в 2024 году Фонд выделил Армении 10 млн евро, второй пакет был выделен в январе 2026 года.

