Армения обратилась за третьим пакетом содействия из Европейского фонда мира
Армения обратилась за третьим пакетом содействия из Европейского фонда мира, об этом сказал глава МИД Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним связям.
"Армения получила второй перевод в рамках Европейского инструмента мира. Во втором случае речь шла о содействии в $20 млн. И мы говорили, что уже обратились за третьим", - сказал Мирзоян.
Отметим, что в 2024 году Фонд выделил Армении 10 млн евро, второй пакет был выделен в январе 2026 года.
Источник: Sputnik-Армения
