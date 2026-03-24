На дороге Муганлы-Исмаиллы произошел очередной оползень - ФОТО

В Агсу зафиксирован оползень. Инцидент произошел на участке четырехполосной автомагистрали Муганлы-Исмаиллы, проходящем через село Гюзей Агсуинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оползень стал причиной появления оврага длиной около 30 метров, шириной 20 метров и глубиной 4 метра. Произрастающие на этом участке деревья были завалены землёй, а защитная полоса дороги стала полностью непригодной для использования.

Отметим, что в связи с праздничными днями на данной дороге наблюдается интенсивное движение автомобилей из столицы в северо-западные регионы и обратно.

Азербайджанское государственное агентство автомобильных дорог сообщает, что оползень был зафиксирован не на дороге, а на защитной полосе. В ходе первоначального визуально-технического осмотра было установлено, что инцидент не затронул основные несущие элементы и дорожное покрытие, а также не зафиксировано негативных изменений в несущей способности дороги и эксплуатационных показателях. Соответствующим ведомствам были даны оперативные указания о сложившейся ситуации, планируется реализация инженерно-технических мер по устранению причин оползня и минимизации потенциальных рисков.