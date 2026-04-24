 Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO | 1news.az | Новости
Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO

First News Media11:12 - Сегодня
Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO

США рассматривают меры воздействия на союзников по НАТО, которые, по оценке Вашингтона, не поддержали операцию против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских должностных лиц и документ из конфиденциальной переписки внутри Пентагона.

В письме выражается недовольство отказом или нежеланием ряда стран предоставить доступ к базам, размещение и права пролета, необходимые для ведения операций. В Пентагоне такие условия называют базовыми для функционирования альянса, отметил источник агентства.

Среди возможных шагов рассматриваются отстранение представителей «проблемных» стран от ключевых и престижных позиций в НАТО и приостановка участия Испании в альянсе, заявил чиновник. Претензии к Мадриду, по его словам, связаны с отказом разрешить использование своих баз и воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на присутствие в стране американских объектов — военно-морской базы Рота и авиабазы Морон.

Также в письме военного ведомства упоминается возможность пересмотра дипломатической поддержки США по ряду внешнеполитических вопросов, включая позицию по Фолклендским островам, которые контролирует Великобритания, но оспаривает Аргентина.

Отдельное недовольство в Вашингтоне вызвала позиция Великобритании. Лондон изначально отказался предоставить две британские базы для нанесения ударов по Ирану, согласившись лишь позднее на проведение оборонительных миссий. Президент США Дональд Трамп критиковал британского премьер-министра Кира Стармера за отказ присоединиться к операции, называя его действия недостаточно решительными.

При этом в документе не предполагается выход США из НАТО или закрытие военных баз в Европе, хотя вопрос о возможном сокращении американского военного присутствия остается открытым, утверждает чиновник.

Источник: РБК

Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO

Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

