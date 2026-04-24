Бакинский метрополитен проводит техническое расследование инцидента 21 апреля

ЗАО "Бакинский метрополитен" ведет расследование инцидента, который произошел в столичной подземке 21 апреля.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакметрополитене.

Согласно информации, техническое расследование осуществляется инженерами-специалистами при непосредственном участии всего руководящего состава предприятия.

"Главной задачей является обеспечение объективного проведения технического расследования с правильной оценкой ситуации, принятие верных решений, предотвращение повторения подобных инцидентов и завершение текущих технических работ с точностью", - говорится в информации.

В метрополитене подчеркнули, что общественность будет своевременно информирована о ходе и результатах расследования.

Напомним, 21 апреля примерно в 12:10 была зафиксирована неисправность в системе подачи высокого напряжения на контактный рельс на перегоне "Улдуз - Нариманов". В целях обеспечения безопасности пассажиры были эвакуированы со станций "Улдуз" и "Нариманов". В связи с этим движение поездов в направлении "Нариманов – Ахмадлы" было ограничено. На всех станциях метрополитена введены временные ограничения на вход.