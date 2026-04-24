Трое альпинистов погибли в горах Бурятии

В Бурятии расследуют обстоятельства гибели трех участников туристического восхождения на вершину Мунку-Сардык.

По предварительным данным, группа из пятнадцати человек столкнулась с резким ухудшением погодных условий во время спуска, что привело к трагическим последствиям.

Сообщается, что на одном из участков маршрута произошел обрыв альпинистской веревки, в результате чего несколько человек получили травмы. Трое участников впоследствии скончались от переохлаждения. Среди погибших - женщины 41 и 43 лет, а также 43-летний мужчина. Все они имели опыт горных восхождений, при этом одна из погибших возглавляла туристическую компанию в Красноярске.

Часть группы смогла самостоятельно спуститься к ближайшему придорожному объекту, где оставила записку с просьбой о помощи, после чего вернулась в лагерь к остальным участникам

По информации следствия, маршрут был рассчитан на несколько дней и проходил через труднопроходимую местность с набором высоты более двух тысяч метров. Несмотря на то, что он не относился к категории повышенной сложности, условия требовали специальной подготовки и навыков работы с альпинистским снаряжением. Перед началом восхождения участники прошли инструктаж и обучение.

Следственные органы задержали директора туристической компании, его заместителя и гида-инструктора, сопровождавшего группу. Им предъявлены обвинения, в ближайшее время суд определит меру пресечения. Рассматривается вопрос о степени ответственности организаторов, в том числе в части оценки погодных рисков, о которых, по данным экстренных служб, предупреждали заранее. За организацию тура, завершившегося гибелью людей, фигурантам может грозить уголовное наказание.