 Трое альпинистов погибли в горах Бурятии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трое альпинистов погибли в горах Бурятии

Джамиля Суджадинова11:25 - Сегодня
В Бурятии расследуют обстоятельства гибели трех участников туристического восхождения на вершину Мунку-Сардык.

По предварительным данным, группа из пятнадцати человек столкнулась с резким ухудшением погодных условий во время спуска, что привело к трагическим последствиям.

Сообщается, что на одном из участков маршрута произошел обрыв альпинистской веревки, в результате чего несколько человек получили травмы. Трое участников впоследствии скончались от переохлаждения. Среди погибших - женщины 41 и 43 лет, а также 43-летний мужчина. Все они имели опыт горных восхождений, при этом одна из погибших возглавляла туристическую компанию в Красноярске.

Часть группы смогла самостоятельно спуститься к ближайшему придорожному объекту, где оставила записку с просьбой о помощи, после чего вернулась в лагерь к остальным участникам

По информации следствия, маршрут был рассчитан на несколько дней и проходил через труднопроходимую местность с набором высоты более двух тысяч метров. Несмотря на то, что он не относился к категории повышенной сложности, условия требовали специальной подготовки и навыков работы с альпинистским снаряжением. Перед началом восхождения участники прошли инструктаж и обучение.

Следственные органы задержали директора туристической компании, его заместителя и гида-инструктора, сопровождавшего группу. Им предъявлены обвинения, в ближайшее время суд определит меру пресечения. Рассматривается вопрос о степени ответственности организаторов, в том числе в части оценки погодных рисков, о которых, по данным экстренных служб, предупреждали заранее. За организацию тура, завершившегося гибелью людей, фигурантам может грозить уголовное наказание.

Поделиться:
219

Актуально

Общество

На этих улицах Баку будет ограничено движение - Список

Xроника

Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

Общество

От Лондона до Баку: переход на онлайн-обучение во время форумов как мировая ...

Общество

«Мы боимся за своих детей»: Родители школы №87 требуют отчислить ученика, ...

В мире

Норвегия планирует запретить соцсети детям до 16 лет 

Задержаны двое подозреваемых в крупной контрабанде и сбыте марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Трое альпинистов погибли в горах Бурятии

Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

ФСБ получила право осуществлять осмотр телефонов при пересечении госграницы России

Турецкий парламент одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет

КСИР с сегодняшнего вечера закрывает Ормузский пролив

«Охотник на школы. Пусть 5-6 классы будут готовы»: Последние месседжи кахраманмарашского стрелка - ФОТО

Последние новости

Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

Сегодня, 12:25

В бакинской школе ученица VII класса нанесла себе телесные повреждения - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

На этих улицах Баку будет ограничено движение - Список

Сегодня, 12:07

От Лондона до Баку: переход на онлайн-обучение во время форумов как мировая практика

Сегодня, 12:02

Норвегия планирует запретить соцсети детям до 16 лет 

Сегодня, 11:58

В Азербайджане зафиксированы осадки и туман

Сегодня, 11:50

Задержаны двое подозреваемых в крупной контрабанде и сбыте марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

«Мы боимся за своих детей»: Родители школы №87 требуют отчислить ученика, угрожавшего расправой

Сегодня, 11:40

В Армению транзитом через Азербайджан отправлено зерно - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:32

Трое альпинистов погибли в горах Бурятии

Сегодня, 11:25

Reuters: Пентагон обсуждает приостановку членства Испании в NATO

Сегодня, 11:12

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Сегодня, 11:00

Трамп не против участия Ирана в Чемпионате мира по футболу

Сегодня, 10:52

«Решается моя судьба и будущее моих детей»: Наталья Набиева просит о помощи в борьбе с онкологией

Сегодня, 10:45

Бакинский метрополитен проводит техническое расследование инцидента 21 апреля

Сегодня, 10:27

В Азербайджане арестованы 8 должностных лиц Госслужбы по мобилизации

Сегодня, 10:12

Турция и Великобритания подписали документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 10:05

В Азербайджане сгорел дом, 1 человек погиб

Сегодня, 10:00

Ливан и Израиль решили на три недели продлить перемирие - Трамп

Сегодня, 09:53

Совет ЕС снял санкции с пяти азербайджанских судов - ФОТО

Сегодня, 09:47
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50