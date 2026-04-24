Трамп не против участия Ирана в Чемпионате мира по футболу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия иранской футбольной команды в Чемпионате мира, матчи которого пройдут в июне в США.

«Мы бы не хотели влиять на иранских спортсменов, которые хотят принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу этим летом», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате.

«Никто из США не говорил им, что они не могут приехать. (...) Проблема с Ираном заключалась бы не в их спортсменах. Она была бы в других людях, которых они хотели бы взять с собой. Некоторые из них имеют связи с КСИР», — сказал Рубио журналистам в Овальном кабинете.

«Чего они не могут привезти в нашу страну, так это группу террористов из КСИР, которые притворяются журналистами и спортивными тренерами», — отметил он.

Источник: Interfax.ru

Читайте по теме:

Спецпосланник Дональда Трампа предложил заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2026