«Решается моя судьба и будущее моих детей»: Наталья Набиева просит о помощи в борьбе с онкологией

В редакцию 1news.az обратилась Наталья Набиева, у которой диагностировано онкологическое заболевание.

«Ситуация моей проблемы по состоянию здоровья выглядит следующим образом: с начала 2024 года в ходе УЗИ была обнаружена опухоль в области поджелудочной железы. В ходе обследования были применены методы лечения, однако результат не дал никаких улучшений», - написала Н.Набиева.

По словам Натальи ханум, для точного установления расположения опухоли и её размеров несколько раз проводились КТ и МРТ с применением контраста. Затем, по мнению врачей, было принято решение о необходимости взятия анализа данного образования с помощью биопсии, что и было сделано в 2025 году.

«По результатам исследования от 14.01.2026 г. было установлено, что данная опухоль относится к категории онкологических заболеваний (лейомиосаркома). Диагноз был подтверждён в БПЦ (Бакинский паталогический центр) в городе Баку», - пишет женщина.

Как сообщила Наталья Набиева, на основании вышеуказанных результатов врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства для удаления данной опухоли, в ходе которого возможно удаление правой почки.

«В связи с этим решается судьба моя и моих троих детей. В нашей семье сложилась крайне тяжёлая ситуация: мой муж перенёс четыре тяжёлые операции на жизненно важных органах и в настоящее время проходит химиотерапию», - отмечает она.

Как отметила Н.Набиева, в связи с этим в ее семье сложилась тяжёлая ситуация как в финансовом, так и в психологическом плане: «Для решения данной проблемы мы просим оказать финансовую помощь. На проведение операции требуется от 10 000 манатов».

Номер для связи: +99455 581 13 75

Номер банковской карты: Kapital Bank 4169 7388 3718 2462

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!