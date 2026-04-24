«Решается моя судьба и будущее моих детей»: Наталья Набиева просит о помощи в борьбе с онкологией

Фаига Мамедова10:45 - Сегодня
«Решается моя судьба и будущее моих детей»: Наталья Набиева просит о помощи в борьбе с онкологией

В редакцию 1news.az обратилась Наталья Набиева, у которой диагностировано онкологическое заболевание.

«Ситуация моей проблемы по состоянию здоровья выглядит следующим образом: с начала 2024 года в ходе УЗИ была обнаружена опухоль в области поджелудочной железы. В ходе обследования были применены методы лечения, однако результат не дал никаких улучшений», - написала Н.Набиева.

По словам Натальи ханум, для точного установления расположения опухоли и её размеров несколько раз проводились КТ и МРТ с применением контраста. Затем, по мнению врачей, было принято решение о необходимости взятия анализа данного образования с помощью биопсии, что и было сделано в 2025 году.

«По результатам исследования от 14.01.2026 г. было установлено, что данная опухоль относится к категории онкологических заболеваний (лейомиосаркома). Диагноз был подтверждён в БПЦ (Бакинский паталогический центр) в городе Баку», - пишет женщина.

Как сообщила Наталья Набиева, на основании вышеуказанных результатов врачи приняли решение о необходимости оперативного вмешательства для удаления данной опухоли, в ходе которого возможно удаление правой почки.

«В связи с этим решается судьба моя и моих троих детей. В нашей семье сложилась крайне тяжёлая ситуация: мой муж перенёс четыре тяжёлые операции на жизненно важных органах и в настоящее время проходит химиотерапию», - отмечает она.

Как отметила Н.Набиева, в связи с этим в ее семье сложилась тяжёлая ситуация как в финансовом, так и в психологическом плане: «Для решения данной проблемы мы просим оказать финансовую помощь. На проведение операции требуется от 10 000 манатов».

Номер для связи: +99455 581 13 75

Номер банковской карты: Kapital Bank 4169 7388 3718 2462

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50